Выходные в Краснодарском крае будут ветреными и дождливыми

Синоптики продлили штормовое предупреждение на Кубани до 23 апреля

Территория Краснодарского края на выходных будет находиться под влиянием фронтальных разделов. Поэтому на Кубани пройдут кратковременные дожди и грозы. В горных районах возможен мокрый снег.

Температура воздуха ночью 5-10 °С, местами в юго-восточных районах 0-5 °С. Днем 22 апреля воздух прогреется до 11-16 °С, а 23 апреля потеплеет до 13-18 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, в субботу ожидается гроза. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в субботу местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12 °С. Днем 22 апреля потеплеет до 10-15 °С, а 23 апреля до 13-18°С.

В Краснодаре дождь прогнозируют только 22 апреля. В воскресенье, 23 апреля, будет облачно и без осадков. Температура воздуха составит 15-18 °С.

Также 22-23 апреля в крае будет действовать штормовое предупреждение. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Как писали Юга.ру, 20 апреля в Крымском районе поднялся уровень воды в реке Кубань. Жителей попросили собрать необходимые вещи и быть готовыми к эвакуации.