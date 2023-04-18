В Краснодаре водитель маршрутки насмерть сбил велосипедистку

«41-летний водитель, управляя пассажирским микроавтобусом, двигаясь по ул. Северная со стороны ул. Братьев Игнатовых в сторону ул. Карла Маркса, на перекрестке с ул. Тургенева по предварительным данным допустил проезд на запрещающий знак светофора (красный), в результате чего совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.



По данным полиции, велосипедистка ехала на зеленый сигнал светофора. Её доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась.

Сейчас ведется доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.