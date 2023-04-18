В Краснодаре водитель маршрутки насмерть сбил велосипедистку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя маршрутки

Утром 18 апреля в Краснодаре водитель маршрутки насмерть сбил велосипедистку.

Один погиб, трое пострадали:

«41-летний водитель, управляя пассажирским микроавтобусом, двигаясь по ул. Северная со стороны ул. Братьев Игнатовых в сторону ул. Карла Маркса, на перекрестке с ул. Тургенева по предварительным данным допустил проезд на запрещающий знак светофора (красный), в результате чего совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данным полиции, велосипедистка ехала на зеленый сигнал светофора. Её доставили в больницу, но от полученных травм она скончалась. 

Сейчас ведется доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае три человека погибли в лобовом ДТП.

Дороги ДТП Маршрутки Происшествия смерть

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