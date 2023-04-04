Один погиб, трое пострадали. В Темрюкском районе произошло ДТП с автобусом

ДТП произошло около 20:40 на автодороге «Тамань — Волна». 24-летний водитель за рулем автомобиля «Вортекс» ехал в сторону Тамани и при повороте направо не предоставил преимущество автобусу «Хендай Универс». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По предварительной информации, в результате столкновения водитель легковушки скончался до приезда скорой. Его трех несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.

В полиции уточнили, что на момент аварии в автобусе не было людей. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как писали Юга.ру, 1 апреля на трассе «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» произошло лобовое ДТП. Погибли три человека.