Один погиб, трое пострадали. В Темрюкском районе произошло ДТП с автобусом
Столкновение произошло вечером 3 апреля
ДТП произошло около 20:40 на автодороге «Тамань — Волна». 24-летний водитель за рулем автомобиля «Вортекс» ехал в сторону Тамани и при повороте направо не предоставил преимущество автобусу «Хендай Универс». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
По предварительной информации, в результате столкновения водитель легковушки скончался до приезда скорой. Его трех несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.
В полиции уточнили, что на момент аварии в автобусе не было людей. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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