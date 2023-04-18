Банк РНКБ выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам с начала года

В первом квартале 2023 года банк РНКБ выдал около 1,2 тыс. ипотек на сумму 6,3 млрд рублей, из них 1 млрд — по государственным ипотечным программам

По сравнению с первым кварталом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 25%. Средний чек ипотеки — 3,9 млн рублей — на 20% превысил показатель прошлого года.

Больше 1 млрд рублей банк выдал по государственным ипотечным программам с льготной процентной ставкой, свыше половины из них — по «Ипотеке с господдержкой».

Банк РНКБ участвует в программах кредитования по сниженной процентной ставке «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «IT-ипотека». Если клиент приобретает квартиру в жилых комплексах, строящихся с участием проектного финансирования РНКБ, то ставка снижается еще на 1%.

«Государство реализовало целый комплекс мер поддержки строительства и ипотечного кредитования, благодаря которым семьи могут приобретать жилье на максимально комфортных условиях. Мы отмечаем активный рост спроса на улучшение жилищных условий и увеличение объемов выдач, в том числе и дистанционной ипотеки — количество выдач по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось втрое», — поясняет заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Сегодня 30% всех ипотечных кредитов в РНКБ оформляют жители других регионов, проявляющие большой интерес к дистанционному оформлению ипотеки. Благодаря безбумажному процессу оформления документов жилье в Крыму можно приобрести без визита на полуостров. РНКБ уже оформил для жителей разных регионов России дистанционные кредиты на сумму свыше 600 млн рублей.

Подать заявку на ипотеку можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

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