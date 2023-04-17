В Краснодаре в торговом центре OZ Mall экстренная эвакуация работников и посетителей из-за возгорания

В соцсетях пишут, что в Краснодаре в торговом центре OZ Mall утром 17 апреля в подсобном помещении зоомагазина Animal Club произошло задымление

Из здания эвакуировали 350 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сотрудники ликвидировали возгорание до прибытия спасателей, площадь пожара составила всего 1 кв.м, горели вещи в подсобном помещении.