Летний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 28 апреля. Его откроет фестиваль бега Rosa Run
С 21 по 27 апреля основные канатные дороги пройдут регламентные работы. Летняя инфраструктура курорта будет открываться в соответствии с погодой
Летний сезон на «Роза Хутор» откроет фестиваль бега Rosa Run. Он пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе: забеги, карнавал и трейлы в горах.
В преддверии летнего сезона, с 21 по 27 апреля, основные канатные дороги «Роза Хутор» и аттракцион родельбан отправятся на регламентные работы.
На курорте «Роза Хутор» зацвела сакура:
В этот период будут работать подъемник «Стрела» и горный парк с фотозонами и выставкой техники. Для посещения Горной Олимпийской деревни будут организованы бесплатные микроавтобусы.
Канатные дороги и кресельный подъёмник «Волчья Скала» (в режиме карусели) возобновят работу с 28 апреля, а аттракцион родельбан — с 29 апреля. Кресельный подъемник Эдельвейс (в режиме карусели) будет работать с 1 мая.
Летняя инфраструктура курорта будет открываться в соответствии с погодой. В этом сезоне ожидается открытие новых пеших маршрутов. По словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Рушана Сабирова, у гостей появится возможность подняться на самую высокую точку хребта Аибга — «Каменный столб» высотой 2509 метров с видом на Черное море и Абхазию. Вновь будет открыт природный парк Менделиха, где находится водопад «Золотой».
«Мы готовы предложить интересную и сбалансированную программу летнего отдыха в горах, которая включает природные достопримечательности, горные маршруты разной сложности, прогулки на велосипедах, развлечения на свежем воздухе, пляж на Черном море, SPA-процедуры и здоровое питание», — отметил Рушан Сабиров.
Сегодня курорт предлагает воспользоваться акцией раннего летнего бронирования — гости при проживании более 5 ночей получают в подарок одну дополнительную.
Как сообщали ранее Юга.ру, горнолыжные курорты Сочи назвали даты завершения зимнего сезона.