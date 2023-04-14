Летний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 28 апреля. Его откроет фестиваль бега Rosa Run

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы «Роза Хутор»

С 21 по 27 апреля основные канатные дороги пройдут регламентные работы. Летняя инфраструктура курорта будет открываться в соответствии с погодой

Летний сезон на «Роза Хутор» откроет фестиваль бега Rosa Run. Он пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе: забеги, карнавал и трейлы в горах.

В преддверии летнего сезона, с 21 по 27 апреля, основные канатные дороги «Роза Хутор» и аттракцион родельбан отправятся на регламентные работы.

На курорте «Роза Хутор» зацвела сакура:

В этот период будут работать подъемник «Стрела» и горный парк с фотозонами и выставкой техники. Для посещения Горной Олимпийской деревни будут организованы бесплатные микроавтобусы.

Канатные дороги и кресельный подъёмник «Волчья Скала» (в режиме карусели) возобновят работу с 28 апреля, а аттракцион родельбан — с 29 апреля. Кресельный подъемник Эдельвейс (в режиме карусели) будет работать с 1 мая.

Летняя инфраструктура курорта будет открываться в соответствии с погодой. В этом сезоне ожидается открытие новых пеших маршрутов. По словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Рушана Сабирова, у гостей появится возможность подняться на самую высокую точку хребта Аибга — «Каменный столб» высотой 2509 метров с видом на Черное море и Абхазию. Вновь будет открыт природный парк Менделиха, где находится водопад «Золотой».

  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы «Роза Хутор»

«Мы готовы предложить интересную и сбалансированную программу летнего отдыха в горах, которая включает природные достопримечательности, горные маршруты разной сложности, прогулки на велосипедах, развлечения на свежем воздухе, пляж на Черном море, SPA-процедуры и здоровое питание», — отметил  Рушан Сабиров.

Сегодня курорт предлагает воспользоваться акцией раннего летнего бронирования — гости при проживании более 5 ночей получают в подарок одну дополнительную. 

Как сообщали ранее Юга.ру, горнолыжные курорты Сочи назвали даты завершения зимнего сезона.

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