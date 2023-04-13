Почтить японскую традицию ханами — полюбоваться цветами сакуры — можно в горах Сочи

Несмотря на то, что вершины гор до сих пор покрыты снегом и сезон катания продолжается, розовые бутоны уже распустились в двух локациях курорта в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря — у Пешкова моста и у отеля Park Inn by Radisson Rosa Khutor. Красота цветения сакуры или, как ее еще называют, вишни саржента привлекает тысячи любителей фотографий, а снимки цветущих деревьев заполняют ленты социальных сетей.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Конечно, дерево сакуры чаще всего ассоциируется с Японией. Для нашей местности характерны другие растения — дубы, буки, грабы, пихты, которые создают яркий зеленый наряд. Чтобы дать возможность гостям полюбоваться необычным для Кавказского Причерноморья деревьями, на курорте «Роза Хутор» высадили семь сакур», — рассказала агроном «Роза Хутор» Анна Мурашова.

Саженцы сакуры на горном курорте появились 2013 году. Благодаря хорошему климату и постоянной заботе за десять лет маленькие растения достигли высоты в три метра и превратились во взрослые деревья.

«Сакура — растение не капризное. Тем не менее круглый год мы ухаживаем за этими деревьями, производим подкормку удобрениями, осенью обязательно обрезаем. В благодарность за заботу, каждую весну они покрываются пышным цветом», — говорит Анна Мурашова.

Период цветения сакуры недолог — примерно две недели. Чуть позже на «Роза Хутор» расцветет более поздний ее сорт — махровая. Помимо вишни саржента, в апреле здесь можно наблюдать цветение изящных магнолий — кобус и суланжа.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Краснокнижные растения в горах Сочи: где и какие первоцветы можно увидеть весной, летом и осенью на курорте «Роза Хутор»

«Флора и фауна Кавказского Причерноморья чрезвычайно богаты. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Более 180 видов животных и растений — редкие и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не произрастает. Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», можно совершить путешествие по самым разным растительным поясам. Именно поэтому пока на отметке 560 метров над уровнем моря цветут экзотические сакура и магнолии, на высотах до 1100 метрах распустились краснокнижные подснежники Воронова», — рассказал главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Как только сойдет снег, в горах распустятся краснокнижные растения — желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык Кавказский. А в июне склоны «Роза Хутор» покроются рододендронами.