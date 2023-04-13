Из краевого бюджета выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото kseniia12393, freepik.com
    © Фото kseniia12393, freepik.com

Закончить строительство хотят в 2024 году

На проектирование централизованной ливневой системы в Геленджике направят 1 млрд рублей, сообщил «РБК Краснодар». Постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике утвердили новую схему водоотведения, чтобы курорт не затапливало во время ливней. Специалисты обследовали ливневку и смоделировали новую схему, которая учитывает особенности ландшафта курорта и объем осадков.

Также в городе начали строить очистные сооружения. В будущем объект позволит направлять часть стоков из западной части города на Тонкий мыс. На реализацию проекта выделили 3,3 млрд рублей. Закончить строительство хотят в 2024 году.

Еще ранее Геленджик получил 6,5 млрд рублей на строительство водовода. Он увеличит подачу ресурса в город в два раза.

Благоустройство Геленджик Строительство

Новости

Призрачный отель, ночная сова и чёрный лотос. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 13 апреля
В Геленджике на авторынке загорелся магазин, сообщают об одном пострадавшем
Из краевого бюджета выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике
В Краснодаре на Радоницу запустят дополнительные автобусы к кладбищам
Терракотовые статуэтки и копия склепа Геракла. В Краснодаре откроется археологическая выставка «От камня до металла»
В Анапе на пляже нарисовали гигантский портрет Юрия Гагарина

Лента новостей

Крутые берега
Сегодня, 09:31
Крутые берега
Рассказываем о четырех лестницах на Черноморском побережье Краснодарского края
Прокуратура нашла два поддельных диплома у сотрудников администрации Краснодарского края
Вчера, 15:27
Прокуратура нашла два поддельных диплома у сотрудников администрации Краснодарского края
Лето, море, Сириус
11 апреля, 11:05 Реклама
Лето, море, Сириус
Как сэкономить на летнем отпуске в Сочи

Реклама на сайте