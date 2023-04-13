Из краевого бюджета выделят 1 млрд рублей на проектирование ливневок в Геленджике

На проектирование централизованной ливневой системы в Геленджике направят 1 млрд рублей, сообщил «РБК Краснодар». Постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике утвердили новую схему водоотведения, чтобы курорт не затапливало во время ливней. Специалисты обследовали ливневку и смоделировали новую схему, которая учитывает особенности ландшафта курорта и объем осадков.

Также в городе начали строить очистные сооружения. В будущем объект позволит направлять часть стоков из западной части города на Тонкий мыс. На реализацию проекта выделили 3,3 млрд рублей. Закончить строительство хотят в 2024 году.

Еще ранее Геленджик получил 6,5 млрд рублей на строительство водовода. Он увеличит подачу ресурса в город в два раза.