В Геленджике утвердили новую схему водоотведения, чтобы курорт не затапливало во время ливней

По словам Богодистова, старую схему приняли еще 7 лет назад — в 2014 году. Но, как оказалось, в ней не учли развитие сетей ливневой канализации. При этом действующая ливневка была построена в Геленджике еще в 60-70-е годы. Именно из-за этого центр города затапливает во время залповых дождей, объяснил чиновник.

Чтобы исправить ситуацию, администрация решила скорректировать документ. Был заключен соответствующий контракт с подрядной организацией. Подрядчик обследовал ливневку и идентифицировал объекты системы канализации. После этого была смоделирована гидравлическая модель, которая учитывает особенности ландшафта курорта и объём осадков.