В Геленджике утвердили новую схему водоотведения, чтобы курорт не затапливало во время ливней
Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что на курорте утвердили новую схему водоснабжения и водоотведения
По словам Богодистова, старую схему приняли еще 7 лет назад — в 2014 году. Но, как оказалось, в ней не учли развитие сетей ливневой канализации. При этом действующая ливневка была построена в Геленджике еще в 60-70-е годы. Именно из-за этого центр города затапливает во время залповых дождей, объяснил чиновник.
Чтобы исправить ситуацию, администрация решила скорректировать документ. Был заключен соответствующий контракт с подрядной организацией. Подрядчик обследовал ливневку и идентифицировал объекты системы канализации. После этого была смоделирована гидравлическая модель, которая учитывает особенности ландшафта курорта и объём осадков.
Чтобы снизить объем скапливающейся в городе воды после дождей, власти планируют построить нагорный перехватывающий коллектор вдоль линии Маркотхского хребта. Кроме того, запланирован главный перехватывающий коллектор по береговой линии.
«В результате масштабных строительных работ будет создана современная, отвечающая самым современным требованиям централизованная система ливневой канализации», — подытожил Алексей Богодистов.
Как писали Юга.ру, ранее мэр Геленджика обсудил с вице-губернатором Александром Трембицким и представителями «Концессий водоснабжения» качество водоснабжения курорта прошедшим летом. Власти рассказали, что на курорте случались перебои, но глобальных проблем с подачей воды не было.