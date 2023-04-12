Житель Новороссийска нашел раковину моллюска, жившего несколько миллионов лет назад

В одном из ручьев около Новороссийска мужчина нашел окаменелую раковину древнего моллюска, пишет «Наша газета». По словам горожанина, находка весит около 20 кг.

Член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко сказал, что окаменелость может быть аммонитом. Это головоногие моллюски, существовавшие миллионы лет назад.

Фото с находкой мужчина опубликовал в соцсетях, но там видно только её фрагмент. Поэтому Голубитченко отметил, что не может быть полностью уверен, что это раковина.

Где именно новороссиец обнаружил окаменелость — неизвестно. Мужчина не назвал точного местоположения, потому что планирует поискать там еще.

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