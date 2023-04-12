Житель Новороссийска нашел раковину моллюска, жившего несколько миллионов лет назад

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот ngnovoros.ru
    © Скриншот ngnovoros.ru

По словам мужчины, находка весит 20 кг

В одном из ручьев около Новороссийска мужчина нашел окаменелую раковину древнего моллюска, пишет «Наша газета». По словам горожанина, находка весит около 20 кг.

Член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко сказал, что окаменелость может быть аммонитом. Это головоногие моллюски, существовавшие миллионы лет назад. 

Фото с находкой мужчина опубликовал в соцсетях, но там видно только её фрагмент. Поэтому Голубитченко отметил, что не может быть полностью уверен, что это раковина. 

Где именно новороссиец обнаружил окаменелость — неизвестно. Мужчина не назвал точного местоположения, потому что планирует поискать там еще.

Как писали Юга.ру, недавно в Ростовской области археологи обнаружили следы ранее неизученной общины греков I века нашей эры. Ученые говорят, что сохранившиеся предметы из погребений дадут огромный пласт информации и откроют новую страницу в истории.

Археология Новороссийск

Новости

В Крым запустили тестовый поезд с вагоном-столовой. Рассказываем, что внутри
Житель Новороссийска нашел раковину моллюска, жившего несколько миллионов лет назад
Крым и Севастополь отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в День Победы
В Краснодарском крае прогнозируют ливни, град и сильный ветер
В Краснодаре пройдёт бесплатный мастер-класс по актёрскому мастерству
В День космонавтики анапчан приглашают посетить экскурсию «Небо Горгиппии»

Лента новостей

Реклама на сайте