В Краснодаре осудили мобилизованного, который ушел в «самоволку» и обокрал девушку

Теперь мужчина проведет 7 лет в колонии общего режима

Младшего сержанта призвали на службу в октябре 2022 года. Следствием установлено, что в декабре мужчина самовольно оставил место службы и уехал в Краснодар. Задержать его полицейским удалось только в январе.

Помимо этого мужчина совершил кражу. В Краснодаре военный был в гостинице с девушкой. Там с её телефона через мобильный банк он перевел себе на счет 110 тыс. рублей.

Суд признал младшего сержанта виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта на срок продолжительностью свыше одного месяца) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба потерпевшему).

В качестве наказания ему назначили 7 лет колонии общего режима и лишили воинского звания. Деньги потерпевшей он вернул в ходе следствия, рассказали в пресс-службе главного военного следственного управления.

Как писали Юга.ру, в начале апреля в Краснодарском крае осудили мобилизованного младшего сержанта. Он получил 3,5 года колонии за самовольное оставление части.