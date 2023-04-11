В Краснодаре осудили мобилизованного, который ушел в «самоволку» и обокрал девушку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Теперь мужчина проведет 7 лет в колонии общего режима

Младшего сержанта призвали на службу в октябре 2022 года. Следствием установлено, что в декабре мужчина самовольно оставил место службы и уехал в Краснодар. Задержать его полицейским удалось только в январе.

Помимо этого мужчина совершил кражу. В Краснодаре военный был в гостинице с девушкой. Там с её телефона через мобильный банк он перевел себе на счет 110 тыс. рублей. 

Суд признал младшего сержанта виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта на срок продолжительностью свыше одного месяца) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба потерпевшему).

В качестве наказания ему назначили 7 лет колонии общего режима и лишили воинского звания. Деньги потерпевшей он вернул в ходе следствия, рассказали в пресс-службе главного военного следственного управления.

Как писали Юга.ру, в начале апреля в Краснодарском крае осудили мобилизованного младшего сержанта. Он получил 3,5 года колонии за самовольное оставление части.

Армия СВО Суд

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В Краснодаре осудили мобилизованного, который ушел в «самоволку» и обокрал девушку

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