Жительница станицы Динской отсудила 1 млн рублей у краснодарского минздрава за смерть мужа от коронавируса

Причиной обращения женщины стала смерть её супруга от коронавирусной инфекции в ноябре 2021 года. Шамшурова смогла доказать, что 65-летний муж Владимир был бы сейчас жив, если бы ему вовремя оказали необходимую медицинскую помощь.

Комиссия выявила недостатки в действиях участкового терапевта динской больницы. Врач несвоевременно назначил этиотропную противовирусную терапию и вовремя не госпитализировал мужчину, из-за чего он и умер.

«Он умирал на глазах своей супруги, которая до сих пор испытывает моральное потрясение от потери близкого человека, с которым она прожила 30 лет», — рассказала «Сапе» адвокат истицы Аделина Хавириди.

Моральные страдания женщины судья Ян Гусаков оценил в 1 млн рублей.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара не будет выплачивать 304 млн Луизе Ахеджак. Эту сумму власти должны были возместить ей за земельный участок на берегу Кубани.

Ранее в Краснодаре суд взыскал с Минобороны 1,5 млн рублей за смерть военнослужащего.