Краснодарский край зимой посетили 2,5 млн туристов

Больше всего отдыхающих принял Сочи — 1,4 млн туристов. Еще 212 тыс. человек отдохнули в Геленджике и 156 тыс. — в Анапе.

С декабря по март курорты Краснодарского края посетили 2,5 млн человек, рассказали в пресс-службе администрации региона. Это на 4% больше, чем за такой же период годом ранее.

Также выросло количество однодневных туристических посещений. Таким образом отдохнули 934 тыс. человек. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сейчас Кубань готовится к летнему сезону. По данным администрации, курорты посетят не менее 9 млн туристов. К началу лета обещают запустить несколько новых гостиниц, промаркировать и расчистить еще 10 турмаршрутов.

Как писали Юга.ру, на майских праздниках Краснодарский край планирует принять около полумиллиона туристов. А с июня по август на Черноморском побережье уже раскуплено около половины мест в отелях. Также летом РЖД обещает запустить на юг 1,5 тыс. дополнительных поездов.