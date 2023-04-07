Юношеские футбольные команды из Адыгеи и Краснодарского края сыграли матч на кубок «Дружбы»

В адыгейском ауле Уляп в рамках кубка «Дружбы» прошел футбольный матч между юношескими командами Красногвардейского района Адыгеи и Успенского района Краснодарского края

Среди почетных гостей спортивного праздника были глава Адыгеи Мурат Кумпилов и зампредседателя Заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов, который и предложил идею провести соревнования.

За игрой юных футболистов наблюдали председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, глава Красногвардейского района Темур Губжоков, глава Успенского района Геннадий Бахилин и болельщики.

Мурат Кумпилов отметил, что с большим удовольствием поддержал идею этого мероприятия.

«Адыгея и Краснодарский край всегда строили свои взаимоотношения на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Нам важно, чтобы подрастающие поколения наших субъектов и в будущем поддерживали добрые связи, уважали друг друга и помогали в позитивных начинаниях. Уверен, что этот кубок «Дружбы» станет дополнительным импульсом к расширению нашего взаимодействия, и не только в спорте», — сказал глава Адыгеи.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Говоря об уроженцах Успенского района, внесших достойный вклад в развитие Адыгеи, Кумпилов привел в пример жизненный путь Исхака Машбаша — Героя Труда России, народного писателя Адыгеи, КБР и КЧР. Еще один выходец из Успенского района — Владимир Бекетов, по мнению Кумпилова, тоже много сделал для всестороннего сотрудничества Кубани и Адыгеи.

«Уважение, которое мы проявляем друг к другу, мы должны прививать нашим детям, нашей молодежи. Только на основе дружбы и согласия можно строить далеко идущие совместные планы в экономике и социальной сфере. Руководители наших регионов, да и простые жители всегда находили взаимопонимание. Хочу пожелать, чтобы дружеские и деловые связи между нами крепли во благо будущих поколений», — сказал Бекетов.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

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Далее участников и зрителей соревнований приветствовали Владимир Нарожный, руководители Красногвардейского и Успенского районов. Спикеры подчеркнули необходимость гражданского единства жителей и преемственности традиционной дружбы между Адыгеей и Краснодарским краем.

Своими выступлениями юных спортсменов поддержали творческие коллективы домов культуры аулов Уляп и Кургоковский, сел Марьино и Красногвардейское. Вторая встреча футбольных команд пройдет в ауле Урупский Успенского района.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

После церемонии открытия футбольного матча, Мурат Кумпилов вместе и гости на посадили на территории аульской школы платан в знак крепкой дружбы и добрососедства. Символично, что это произошло в год 100-летия СОШ №9 аула Уляп и 100-летия СОШ №9 аула Кургоковский.

В этот же день участники встречи почтили память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику в центре Уляпа, а также посетили аульскую мечеть и новый Дом культуры.