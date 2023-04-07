В Анапе подрядчика подозревают в краже 35 млн рублей при строительстве школы

В отношении двух человек завели уголовное дело

Как рассказали в краевой прокуратуре, деньги украли при строительстве школы №12 на 400 мест в станице Анапской. Работами занималось ООО «ТСК АртСтрой».

Администрация города-курорта заключила контракт с компанией на 320 млн рублей. Тогда руководитель организации решил сделать фактически номинальным директором другого человека. По данным проеуратуры, с сентября по декабрь 2022 года они внесли в акты ложные сведения о выполненных работах и потраченных материалах. Власти Анапы оплатили счета.

Согласно заключению Центра судебных строительно-технических экспертиз, разница между фактически выполненными работами и их стоимостью в актах составила более 35 млн рублей.

В отношении руководителя и номинального директора завели уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование контролирует прокуратура.

Вице-губернатор Анна Минькова рассказывала в своем телеграме, что школу открыли в декабре 2022 года. По её словам, учреждение находилось в зоне риска в связи с неучтенными геологическими особенностями местности. Строительство велось по нацпроекту «Образование».

Как писали Юга.ру, в Армавире суд оштрафовал бывшего заместителя главы города Сергея Марченко и его коллегу Александра Аксенова. Они закончили контракт на выполнение работ по озеленению с сыном Марченко.