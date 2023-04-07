Жители Новороссийска собрали на дом для одинокого пенсионера 1,6 млн рублей. Мужчина жил в сарае

Краснодарский край

Распечатать

  • Александр Курганов © Скриншот фото из телеграм-канала «Новороссийский рабочий»
    Александр Курганов © Скриншот фото из телеграм-канала «Новороссийский рабочий»

В Новороссийске успешно завершился сбор средств на покупку модульного дома для одинокого 69-летнего пенсионера Александра Курганова из станицы Натухаевской

Его организовала волонтёрка Елена Тришина. Собрать необходимую сумму удалось всего за несколько дней.

В станицу Натухаевскую Александр Курганов с семьёй переехал в 1962 году из Чувашии. Приобрели саманный дом, построенный ещё до революции. Всю жизнь Александр Курганов за небольшую зарплату трудился на рабочих специальностях — трактористом, электромехаником, слесарем, газоэлектросварщиком.

Его родители и жена давно умерли. Из родственников остались брат, который давно не выходит на улицу, и племянники, которых он не знает в лицо. Дом развалился, Александр Курганов с пенсией 13 тыс. рублей остался один в полуразвалившейся пристройке, больше похожей на сарай, без отопления и удобств.

Усилиями волонтёров и неравнодушных новороссийцев через несколько недель на участке Александра Курганова появится новый модульный дом со всеми удобствами, мебелью и техникой, кухонной утварью. Будет новое жильё и у питомца пенсионера, для собаки построят будку.

Как писали Юга.ру, девятилетней Кате из Краснодара нужны дорогостоящие слуховые аппараты. Сумма сбора — 355 тыс. 762 рубля.

Благотворительность Волонтеры Деньги Новороссийск Пенсионеры Строительство

Новости

В Кисловодске планируют установить 11 скульптур Чебурашки
В Краснодаре на лекции расскажут, как экологичный образ жизни помогает экономить
Жители Новороссийска собрали на дом для одинокого пенсионера 1,6 млн рублей. Мужчина жил в сарае
В Краснодаре в субботу пройдёт мотопробег
В Краснодаре осудили застройщиков, которые обманули людей на 900 млн рублей
В Краснодаре дождь, пробки и ДТП. Осадки прогнозируют и в выходные

Лента новостей

В Краснодаре дождь, пробки и ДТП. Осадки прогнозируют и в выходные
Сегодня, 08:48
В Краснодаре дождь, пробки и ДТП. Осадки прогнозируют и в выходные
В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций
Вчера, 18:25
В сочинском нацпарке закрыли для посещения 100 локаций
Маршруты для туристов обещают улучшить
«Экотехпром» обвинил жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора
Вчера, 12:48
«Экотехпром» обвинил жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора
Станичники продолжают защищать дорогу от грузовиков

Реклама на сайте