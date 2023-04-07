Жители Новороссийска собрали на дом для одинокого пенсионера 1,6 млн рублей. Мужчина жил в сарае

В Новороссийске успешно завершился сбор средств на покупку модульного дома для одинокого 69-летнего пенсионера Александра Курганова из станицы Натухаевской

Его организовала волонтёрка Елена Тришина. Собрать необходимую сумму удалось всего за несколько дней.

В станицу Натухаевскую Александр Курганов с семьёй переехал в 1962 году из Чувашии. Приобрели саманный дом, построенный ещё до революции. Всю жизнь Александр Курганов за небольшую зарплату трудился на рабочих специальностях — трактористом, электромехаником, слесарем, газоэлектросварщиком.

Его родители и жена давно умерли. Из родственников остались брат, который давно не выходит на улицу, и племянники, которых он не знает в лицо. Дом развалился, Александр Курганов с пенсией 13 тыс. рублей остался один в полуразвалившейся пристройке, больше похожей на сарай, без отопления и удобств.

Усилиями волонтёров и неравнодушных новороссийцев через несколько недель на участке Александра Курганова появится новый модульный дом со всеми удобствами, мебелью и техникой, кухонной утварью. Будет новое жильё и у питомца пенсионера, для собаки построят будку.