Сбер в Краснодарском крае отправил на переработку около 22 тонн вторсырья

Краснодарский край

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  • Раздельный сбор, сортировка картона © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com
    Раздельный сбор, сортировка картона © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com

Сотрудники Краснодарского отделения Сбербанка в 2022 году собрали 18 тонн макулатуры и 3,6 тонны пластика. Сбор проходил в офисах Сбера в Краснодаре, Армавире, Тимашевске, Новороссийске и Сочи

Вторичная переработка отходов — это рациональный принцип утилизации мусора с возвращением в хозяйственный оборот его ценных компонентов. Например, из макулатуры можно получить не только бумагу и картон, но и салфетки, бумажные полотенца, технические ткани, линолеум, рубероид, материалы для ремонта дорог и многое другое, а переработанный пластик используют в изготовлении одежды и обуви.

«ESG-повестка является одним из центральных пунктов стратегии Сбера. Банк проводит комплекс мероприятий по снижению влияния на окружающую среду. Например, мы внедрили в офисах раздельный сбор сырья для вторичной переработки и перешли на электронный документооборот», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

В Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы:

В течение 2022 года Сбер был генеральным партнером одной из крупнейших экологических инициатив России — акции «Сохраним лес», которая началась в 2019-м. Сегодня она входит в национальный проект «Экология».

Под эгидой Сбера прошли масштабные акции в Московской, Липецкой и Нижегородской областях, Адыгее, Дагестане и других регионах России. В 2022 году волонтеры банка помогли высадить порядка 70 млн деревьев.

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