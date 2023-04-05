ЕвроХим-БМУ стал лауреатом всероссийского конкурса организаций с высокой социальной эффективностью

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

ЕвроХим-БМУ занял первое место в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводят ежегодно с 2000 года при поддержке Министерства труда и соцзащиты РФ. Цель мероприятия — выявление российских компаний, добившихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

Призеров и победителей конкурса наградили в администрации Краснодарского края на заседании Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством заместителя главы администрации Краснодарского края Анны Миньковой.

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«Ежегодно мы участвуем в этом конкурсе и занимаем призовые места. Победа в этой номинации является подтверждением, что компания ведет целенаправленную работу по повышению профессионального уровня работников, привлечению, адаптации и закреплению молодежи, реализации социальных проектов, а также спортивных и оздоровительных программ», — отметила начальник управления по работе с персоналом ЕвроХим-БМУ Ирина Грипас.

Как писали Юга.ру, молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» поучаствовали в масштабном экосубботнике в Белореченске, а в августе компания провела неделю открытых дверей для родственников сотрудников компании.

Белореченский район ЕвроХим Конкурсы

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