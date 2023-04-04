В Адыгее создадут региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»

Адыгея

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Майкопе заработает филиал государственного фонда помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе (начиная с 2014 года) и семьям погибших военнослужащих

Глава региона Мурат Кумпилов напомнил, что 3 апреля президент РФ подписал указ о создании в стране специального государственного фонда «Защитники Отечества». Региональное отделение фонда сформируют и в Адыгее.

«Мы уже приступили к его созданию. Подобрали помещение в центре Майкопа, в ближайшее время приступим к ремонту здания. Там будут кабинеты разных социальных направлений для предоставления юридической, психологической, социально-медицинской помощи, услуг адаптации, реабилитации и так далее», — отметил Кумпилов в своем телеграм-канале.

Открыть региональное отделение планируют к 1 июня, но фонд заработает раньше. Для этого его временно разместят в Комплексном центре соцзащиты Майкопа. Параллельно во всех районных центрах республики сформируют кадровый состав организации. 

В соцсетях и на билбордах в Краснодарском крае рекламируют службу по контракту:

Как отметил глава региона, адыгейское отделение госфонда «Защитники Отечества» будет работать по принципу одного окна: все обратившиеся без лишней волокиты и бюрократии смогут решить свои вопросы непосредственно на месте. Каждое обращение до его выполнения будет сопровождать социальный координатор.

Кумпилов поручил Минтруду Адыгеи принять все необходимые меры для выполнения задач фонда, обозначенные в указе президента страны.

Ранее власти Адыгеи рассказали о помощи мобилизованным и их семьям.

Армия Мурат Кумпилов СВО Украина

Все материалы по теме:

Новости

Краснодарцам для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц — SuperJob
Краснодар и Сочи вошли в топ-10 рейтинга городов, благоприятных для жизни
У председателя совета судей Ростовской области нашли 200 млн рублей. Затем в отставку подала председатель областного суда
Ветер, дождь и подъем уровня рек. В Краснодарском крае ухудшится погода
Краснодарский ТРЦ «СБС Мегамолл» продали инвестиционно-строительному холдингу
Пляжи в районе станицы Благовещенской могут стать частью курорта «Новая Анапа»

Лента новостей

Очередь за билетами в Японский сад стоит с 6 утра
Сегодня, 11:01
Очередь за билетами в Японский сад стоит с 6 утра
Но их все равно хватает не всем
Семь суток ареста
Сегодня, 14:50
Семь суток ареста
Владельца припаркованного у администрации края автомобиля задержали за организацию несанкционированной акции
В Краснодаре у бывшей начальницы отдела Роспотребнадзора изъяли 46 млн рублей
Сегодня, 15:53
В Краснодаре у бывшей начальницы отдела Роспотребнадзора изъяли 46 млн рублей

Реклама на сайте