В Абинске врачи скорой помощи оставили пациента на обочине. Полиция проводит проверку

В соцсетях появилось видео с мужчиной, которого якобы высадили из машины скорой помощи в Абинском районе

О случившемся стало известно из соцсетей. На выходных в телеграме появилось видео, на котором рассказывают, что врачи скорой помощи оставили мужчину на дороге.

«Скорая подъехала, выкинули мужика. Что делать?», — говорит автор ролика.

Пациента оставили с документами и вещами. На кадрах видно справку об отказе в госпитализации, выданную психиатрической больницей №2. Причиной отказа послужило отсутствие острых психиатрических расстройств, сказано в документе.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали, что полиция Абинского района зарегистрировала материал и проводит проверку.

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