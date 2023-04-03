Кубанский фермер попросил шеф-повара Ивлева извиниться за критику клубники

Кубанский фермер записал видео, на котором попросил шеф-повара Константина Ивлева извиниться за то, что тот критиковал стоимость клубники в Краснодарском крае

«Я понимаю, что спрос рождает предложение, но 300 г клубники за 600 рублей too much [слишком много — прим. Юга.ру]. Поэтому не надо потом никого винить, раз сами покупаете такие дорогущие продукты», — сказал Ивлев.

Шеф-повар посетил один из рынков Краснодара и возмутился тому, что лоток ягоды стоит 600 рублей. После этого он опубликовал видео, на котором сказал, что не понимает, зачем люди дают возможность устанавливать такую цену.

В ответ на это один из предпринимателей записал видео, на котором говорит, что шеф-повар таким образом оскорбил кубанских фермеров.

«Он просто даже себе не представляет, какого труда стоит вырастить эту ягоду. Не надо вводить людей в заблуждение, что это не местная ягода. Кубанская ягода стоит своих денег. Если настолько принципиальный, приезжайте в гости, я вас угощу клубникой. А вернее продам, потому что угощать после таких слов вас даже не стоит. Вы обязаны извиниться перед кубанскими производителями», — сказал мужчина.

В ответ на это Ивлев опубликовал ещё одно видео.

«Написал мне какой-то местный фермер, который занимается клубникой, и даже дал прозвище чертополох. Он долго-долго изгалялся, объясняя, какой я плохой, не умею считать. А он всё правильно делает, что выращивает клубнику и дает возможность потом продавать за такие деньги. Не знаю, фермер, будет ли у тебя кто-то покупать эту клубнику. Наверное, какие-то приезжие люди. А местные — не уверен. И вообще, чтобы не ругаться, надо уважать друг друга и ставить адекватные цены по соотношению к качеству», — считает Ивлев.

Как писали Юга.ру, индивидуальный предприниматель из Приморско-Ахтарска Алексей Кучма выращивает необычный сорт крупноплодной клубники из Италии в тепличных условиях.

Ранее Роспатент закрепил наименование «краснодарская клубника». Правообладателем стал бизнесмен из Белореченского района.