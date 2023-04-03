Кубанский фермер попросил шеф-повара Ивлева извиниться за критику клубники
Кубанский фермер записал видео, на котором попросил шеф-повара Константина Ивлева извиниться за то, что тот критиковал стоимость клубники в Краснодарском крае
Шеф-повар посетил один из рынков Краснодара и возмутился тому, что лоток ягоды стоит 600 рублей. После этого он опубликовал видео, на котором сказал, что не понимает, зачем люди дают возможность устанавливать такую цену.
«Я понимаю, что спрос рождает предложение, но 300 г клубники за 600 рублей too much [слишком много — прим. Юга.ру]. Поэтому не надо потом никого винить, раз сами покупаете такие дорогущие продукты», — сказал Ивлев.
В ответ на это один из предпринимателей записал видео, на котором говорит, что шеф-повар таким образом оскорбил кубанских фермеров.
«Он просто даже себе не представляет, какого труда стоит вырастить эту ягоду. Не надо вводить людей в заблуждение, что это не местная ягода. Кубанская ягода стоит своих денег. Если настолько принципиальный, приезжайте в гости, я вас угощу клубникой. А вернее продам, потому что угощать после таких слов вас даже не стоит. Вы обязаны извиниться перед кубанскими производителями», — сказал мужчина.
В ответ на это Ивлев опубликовал ещё одно видео.
«Написал мне какой-то местный фермер, который занимается клубникой, и даже дал прозвище чертополох. Он долго-долго изгалялся, объясняя, какой я плохой, не умею считать. А он всё правильно делает, что выращивает клубнику и дает возможность потом продавать за такие деньги. Не знаю, фермер, будет ли у тебя кто-то покупать эту клубнику. Наверное, какие-то приезжие люди. А местные — не уверен. И вообще, чтобы не ругаться, надо уважать друг друга и ставить адекватные цены по соотношению к качеству», — считает Ивлев.
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