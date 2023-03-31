В Москве состоялась светская премьера сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы». В сети появились первые эпизоды
30 марта в столичном киноцентре «Октябрь» прошла премьера сериала «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии
Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск». Производством 10-серийного драмеди занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва («ПСИХ», «HAPPY END»). Шоураннеры проекта — Алексей Киселёв и Паулина Андреева. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
Как отмечают создатели киноленты, «Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.
Богатые снова плачут, а работница кондитерской ищет серийного маньяка:
В сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Лолита Милявская, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова, Анна Снаткина, Антон Риваль, Анастасия Красовская, Пётр Скворцов, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Шевченков, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие.
Фёдор Бондарчук, Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Маруся Фомина, Алексей Киселев, Сергей Бондарчук, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Анастасия Корецкая, Сергей Гилев, Елена Николаева, Антон Риваль, Полина Пушкарук, Алексей Гуськов, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Владимир Яглыч, Анастасия Красовская, Анна Невская, Ольга Макеева, Роман Евдокимов, Наталья Суркова, Ксения Собчак, Александр Акопов, Светлана Максимченко, Александр Петров, Клим Шипенко, Евгений Сангаджиев, Ситора Алиева, Никита Мартынов, Егор Дружинин, Катя Кабак, Мария Шумакова, Антон Рогачев, Рената Пиотровски, Полина Ауг, Юрий Дайнекин, Янина Студилина, Сабина Ахмедова, Маруся Бордовских, Владимир Хотиненко, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Амбарцум Кабанян, Настя Пронина, Ольга Ломоносова, Иван Добронравов, Константин Крюков, Андреева Мария, Кристина Асмус, Евгения Маркова, Вячеслав Муругов, Светлана Иванова, Джаник Файзиев, Снежана Георгиева, Наталья Ионова, Алёна Долецкая, Павел Деревянко, Александр Цыпкин, Светлана Устинова, Алла Сигалова, Алексей Учитель, Игорь Верник, Елена Крыгина, Любовь Толкалина, Андрей Золотарев, Алена Акимова, Ксения Соловьева, Денис Власенко, Анна Банщикова, Светлана Степанковская, Анна Зайкова, Анастасия Попова, Анна Бегунова, Елена Захарова и другие.
Спецпроектом московской премьеры стала beauty-зона бренда KRYGINA cosmetics, где профессиональные визажисты создавали для всех желающих вечерний макияж, вдохновленный утонченными образами любимых актрис на красной дорожке.
Первые две серии сериала «Актрисы» доступны подписчикам онлайн-кинотеатров Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск» с 30 марта 2023 года, далее каждый четверг будет выходить новая серия.
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