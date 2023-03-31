По данным МегаФона, трафик сервиса Likee вырос в четыре раза на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео

Оператор проанализировал мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео и выяснил, что TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео.

Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022-го.