Российские пользователи TikTok уходят в соцсеть с короткими видео Likee — МегаФон

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  • © Фото serhii_bobyk, ru.freepik.com
    © Фото serhii_bobyk, ru.freepik.com

По данным МегаФона, трафик сервиса Likee вырос в четыре раза на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео

Оператор проанализировал мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео и выяснил, что TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео.

Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022-го.

Решение TikTok повлияло на весь сегмент коротких видео в России — за прошедший год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория TikTok находит для себя новые площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и другие.

YouTube, TikTok и игры:

Лучше всего обратить ситуацию в свою пользу смог сервис Likee, на протяжении нескольких лет не набиравший существенной доли в сегменте. С весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло, например, в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нём удвоился. За год рост составил 400%. Также специалисты МегаФона фиксировали рост трафика в популярных российских сервисах Yappi и VKКлипы — там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.

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