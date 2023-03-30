МТС объявил о глобальном ребрендинге

Бренд МТС обновляет архитектуру, позиционирование, логотип, визуальный язык и корпоративный стиль для отдельных продуктов

Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

© Изображение предоставлено пресс-службой компании МТС на юге России

Как объясняет президент МТС Вячеслав Николаев, ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. МТС начал формировать цифровую экосистему и активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад стартовала активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности.

«Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов. Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри — для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду. Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом», — говорит Николаев.

© Изображение предоставлено пресс-службой компании МТС на юге России

Как отмечают в пресс-службе оператора, бренд МТС сохранил свою энергию, эмоциональность и стремление к изменениям, но стал легче, эмпатичнее и современнее. Философия и лозунг МТС «Быть лучше каждый день» не изменились. Задача компании — менять привычное и трансформировать повседневность, чтобы помогать людям находить новые решения и получать неожиданный опыт.

В создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики (корпоративного стиля) с оператором работали две компании — UtterDesign и ONY.

Внедрять новую айдентику будут постепенно. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты. Вывески и оформление офисов и магазинов заменят в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.