Глава Адыгеи поучаствовал в заседании парламента республики

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов © Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея
    Мурат Кумпилов © Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея

29 марта на 22-й сессии Госсовета-Хасэ Адыгеи парламентарии обсудили вопросы дальнейшего развития региона

В заседании участвовали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель Кабмина республики Анзаур Керашев, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по Респубике Адыгея Сергей Дрокин, руководство правоохранительных и судебных органов, федеральных и республиканских служб и ведомств. Провел сессию председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный.

На мероприятии депутаты отдельно обсудили итоги работы МВД республики за 2022 год. В своем докладе министр внутренних дел Олег Безсмельницын подчеркнул, что в прошлом году в республике зарегистрировали 4388 преступлений. Это на 2,4% меньше показателя 2021 года. Уровень преступности существенно ниже, чем в ЮФО и в среднем по стране. Он особо отметил, что Адыгея входит в десятку наиболее благоприятных регионов и занимает второе место по наименьшему количеству преступлений, совершенных в общественных местах. 

Глава Адыгеи поблагодарил коллектив республиканского МВД за проделанную работу и подчеркнул необходимость сохранения достигнутых результатов.

«Здесь важно наращивать взаимодействие ведомства с главами муниципалитетов и поселений, выработать общий алгоритм действий с другими профильными службами. Все это напрямую связано с повышением доверия граждан к власти, реализацией стратегических проектов в инвестиционной политике, экономике и социальной сфере», — сказал Кумпилов.

На сессии депутаты Адыгеи поддержали кандидатуру Махмуда Тлехаса, предложенную Муратом Кумпиловым на пост зампредседателя Кабмина республики. Кроме этого, назначили мирового судью, дали согласие на назначение представителей общественников членами квалификационной коллегии судей, заслушали доклад о деятельности Контрольно-счетной палаты Адыгеи за 2022 год.

Парламентарии также обсудили 18 законопроектов, 16 из которых приняли в качестве республиканских законов. Они касались совершенствования муниципальной службы, вопросов промышленной политики, административных правонарушений, регулирования земельных отношений, предупреждения распространения туберкулеза, развития народных промыслов и других вопросов.

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На заседании депутаты приняли обращения в федеральные органы власти по вопросам бюджетного кредита, изменений правил предоставления молодым семьям соцвыплат на жилье, обеспечения жильем детей-сирот, а также вынесли решения по проектам федеральных законов и законодательных инициатив субъектов РФ. 

Как писали Юга.ру, ранее глава Адыгеи отчитался о деятельности Кабмина республики в 2022 году.

Законодательство Законопроекты Мурат Кумпилов политика

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