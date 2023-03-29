Губернатор Краснодарского края показал, как будет выглядеть первый IT-парк в регионе

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Вениамина Кондратьева, t.me/kondratyevvi
    © Скриншот видео из телеграм-канала Вениамина Кондратьева, t.me/kondratyevvi

Объект планируют открыть в 2025 году

Первый IT-парк в Краснодарском крае строят на улице Тихорецкой в краевой столице. Уже возведены цокольный и первый этажи здания, рассказал в телеграме губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Площадь комплекса составит 20 тыс. кв. метров. Там смогут работать 500 человек. Резидентами IT-парка смогут стать как отраслевые компании, так и коллективы трех кубанских вузов со своими перспективными инновационными разработками.

В пресс-службе краевой администрации рассказали, что в IT-парке займутся разработкой и внедрением программного обеспечения для нацпроектов и госпрограмм. Еще в планах — создание полупроводниковых приборов, электронной элементной базы и оборудования для различных отраслей промышленности.

Соглашение о строительстве IT-парка администрация Краснодарского края подписала с научно-производственным предприятием «МВС» на Петербургском экономическом форуме в 2021 году.

Изначально планировалось, что площадь комплекса составит 12 тыс. кв. метров, но власти приняли решение увеличить площадь и объем инвестиций. «Российская газета» писала, что на начальном этапе проект оценивался в 300 млн рублей. 

Здание решили возводить на улице Тихорецкой из-за доступной цены на землю. Кроме того, рядом находится компания учредителя и инвестора инновационного центра. Как пишет «РГ», это научно-производственное предприятие, которое выпускает аналитические системы для силовых ведомств.

Ранее Юга.ру писали, что в Ростове-на-Дону и Ессентуках начнут производить компьютеры. Выпускать их будет компания «Бештау электроникс». До конца 2023 года планируется выпустить 350 тыс. мониторов, 150 тыс. моноблоков и 100 тыс. ноутбуков.

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