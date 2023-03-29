Wink покажет документальный сериал Сергея Минаева о самых модных ресторанах Москвы

Премьера документального сериала «Рестораны Москвы» журналиста и писателя Сергея Минаева состоится 30 марта в видеосервисах Wink и Premier

Вместе с самыми известными рестораторами и звездами гида Michelin Сергей Минаев отправляется в большое путешествие по ресторанной индустрии Москвы, чтобы разобраться, как устроены самые модные заведения столицы, как создаются самые изысканные блюда и какие риски ждут тех, кто хочет связать свою жизнь с ресторанным бизнесом.

Секреты московского ресторанного дела и высокой кухни создатели раскроют в шести сериях: «Кухня» : звезды гида Michelin показывают, как новые технологии могут изменить вкус самых простых продуктов, и дают Сергею Минаеву попробовать еду будущего, напечатанную на 3D-принтере;

: звезды гида Michelin показывают, как новые технологии могут изменить вкус самых простых продуктов, и дают Сергею Минаеву попробовать еду будущего, напечатанную на 3D-принтере; «Дизайн» : самые известные представители ресторанной индустрии рассказывают Сергею Минаеву, сколько нужно денег, чтобы открыть собственный ресторан в Москве, как создать уникальный дизайн, и показывают, что творится на стройках новых заведений;

: самые известные представители ресторанной индустрии рассказывают Сергею Минаеву, сколько нужно денег, чтобы открыть собственный ресторан в Москве, как создать уникальный дизайн, и показывают, что творится на стройках новых заведений; «Создатели» : Сергей Минаев встречается с людьми, которые решили изменить свою прежнюю жизнь и бросили всё, чтобы стать рестораторами;

: Сергей Минаев встречается с людьми, которые решили изменить свою прежнюю жизнь и бросили всё, чтобы стать рестораторами; «Иностранцы» : истории известных иностранных шефов, которые, однажды приехав в Москву, решили в ней остаться и изменили московскую гастрономию;

: истории известных иностранных шефов, которые, однажды приехав в Москву, решили в ней остаться и изменили московскую гастрономию; «Бары» : Сергей Минаев отправляется в ночное путешествие, чтобы разобраться, как изменилась барная культура Москвы за последние годы;

: Сергей Минаев отправляется в ночное путешествие, чтобы разобраться, как изменилась барная культура Москвы за последние годы; «Рынки»: известные рестораторы решили объединиться под одной крышей, и рынки Москвы стали новыми местами досуга, соединив элементы классического рынка и новые ресторанные концепции.

«Как минимум раз в неделю каждый из нас проводит время в московском баре или ресторане — свидание, деловая встреча, вечеринка с друзьями. Одни чокаются бокалами, другие первый раз пробуют блюдо или коктейль, кто-то сосредоточен, кто-то веселится. Представьте, что именно в этот момент сделан стоп-кадр — время застывает, и перед глазами гостей открывается пространство, в котором видна кухня, ферма, мастерская архитектора, рынок. Здесь выбирает продукты шеф, там — оценивает дизайн-проект ресторатор. В этом фильме мы попытались показать, как устроена московская гастрономическая «сцена»: от грядки до тарелки, от первого эскиза до открытия ресторана. И за всем этим стоят потрясающие люди, ежедневно дарящие нам радость», — подчеркнул автор сериала Сергей Минаев.

Производством проекта занималась компания Line Up Данилы Шарапова и Сергея Минаева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал пополнит линейку Wink Originals.

В сериале поучаствовали главные герои ресторанной индустрии— Андрей Деллос, Иван Березуцкий, Сергей Березуцкий, Борис Зарьков, Александр Раппопорт, Екатерина Алехина, Владимир Мухин, Илья Тютенков, Уиллиам Ламберти, Давид Эммерле, Наталья Белоногова, Евгения Ужегова, Владимир Чистяков, Максим Ползиков, Никита Фомкин и другие.

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«Мы с удовольствием представляем новый документальный сериал Сергея Минаева о столичной ресторанной отрасли. Его прежние проекты, которые доступны в Wink, о недавней истории страны, — «Девяностые» и «Нулевые» — были в топе самых просматриваемых документальных картин. Уверены, что и «Рестораны Москвы» найдут своих зрителей, причем не только в столице. Региональные представители индустрии смогут лучше узнать опыт столичных коллег, а гурманы, которые собирается приехать в Москву в командировку или путешествие, — выбрать лучший, по их мнению, ресторан. В целом получился честный и поучительный разговор о том, что происходит до того, как мы получаем в стильном зале красиво поданное блюдо», — отметил директор Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») Антон Володькин.

Как писали Юга.ру, 16 марта на Wink стартовал показ «Чебурашки». Комедию снимали в Сочи и на Ставрополье, а посмотрели 20 млн человек. А 30 марта в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» состоится премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского.

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