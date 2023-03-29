Сквер с тиром и плацем построят в Сочи на месте муниципальной ярмарки

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы мэрии Сочи
    © Изображение пресс-службы мэрии Сочи

Новая рекреационная зона появится в поселке Красная Поляна

Сквер со спортивной инфраструктурой обустроят в Красной Поляне рядом со школой №65, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи. Проводить время там смогут не только учащиеся, но и местные жители.

Новый сквер разделят на три части: спортивную школьную, спортивную общую и общую рекреационную. Одну из них начнут обустраивать в ближайшие дни. Там обещают сделать тир для сдачи нормативов ГТО, плац, универсальную спортивную и гимнастическую площадки, трибуны, полосу препятствий и беговую дорожку.

Сейчас на месте будущего сквера работает муниципальная ярмарка. Её перенесут на новое место. Для этого уже подобрали участок на ул. Защитников Кавказа. Работать там ярмарка начнет в начале апреля.

Как писали Юга.ру, в Сочи восстановят мост через реку Чимит. Летом 2022 года он разрушился из-за дождей.

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