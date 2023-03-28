В Туапсе ввели локальный режим ЧС из-за оползней
В пострадавшей зоне находятся 67 человек
В Туапсе на улице Пархоменко ввели режим ЧС из-за активизировавшихся оползней. До этого действовал режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе администрации Туапсе.
Глава города Сергея Бондаренко объяснил, что режим ЧС нужен для оказания помощи жителям пострадавших улиц и формирования списков для соцвыплат. Он добавил, что в пострадавшей зоне проживают 67 человек. Комиссия уже обследовала 15 домов. Также повреждена дорога.
В соцсетях 28 марта появилось видео из Сочи. Жители улицы Цюрупы показали, как выглядит дорога, люди опасаются ухудшения ситуации.
Ранее Юга.ру писали, что в феврале после сильных ливней оползень сошел на дорогу в Сочи.
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