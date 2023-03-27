«Агрокомплекс Выселковский» подарит по 30 тыс. бонусов победителям новой акции

В магазинах «Агрокомплекс Выселковский» стартовала промоакция среди участников бонусной программы. Они могут получить по 30 тыс. бонусов (3 тыс. рублей) на карты лояльности сети

В акции «30 раз по 30 000 бонусов»* участвуют все покупатели, использующие бонусную карту с 7 марта до 5 апреля 2023 года при оплате товаров на сумму от 500 рублей.

Генератор случайных чисел определит 30 победителей 7 апреля 2023 года. Бонусы начислят на зарегистрированную карту лояльности магазинов до 12 апреля 2023 года. Результаты промоакции разместят в официальном телеграм-канале «Агрокомплекса» в течение трех рабочих дней с момента определения победителей. Бонусы можно потратить в течение 30 календарных дней после начисления на карту.

«Цифра 30 для нас символична, ведь в этом году «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва отмечает свой 30-летний юбилей. Это значит, что почти три десятилетия наши производства старательно трудятся на благо родного края и выпускают на отечественный рынок вкусные и полезные продукты питания. Нам будет приятно разделить с покупателями радость от победы и возможность обменять акционные бонусы на вкусный подарок в нашем магазине», — отметила руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

© Изображение предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

По словам Ялалтдиновой, в юбилейном для компании году «Агрокомплекс Выселковский» будет часто радовать покупателей интересными акциями и выгодными предложениями. Например, сейчас действуют специальные цены на яблоки (от 49,90 рублей за килограмм) и скидки до 37% на сырокопчёные колбасы «Медвёдовских традиций». Эти предложения актуальны до 3 апреля 2023 года**.

* С информацией об организаторе акций, о правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90. ** Скидки на продукцию в розничной сети «Агрокомплекс Выселковский» действуют с 21 марта по 3 апреля 2023 года.

Как писали Юга.ру, после реконструкции Медвёдовский мясокомбинат выпустил 870 тонн колбасных изделий.

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