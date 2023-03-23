В Краснодаре пройдет конкурс на лучшее видео о городе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцам предлагают снять ролик про маршрут выходного дня

Принять участие в конкурсе могут все желающие от 15 лет. Нужно снять видеоролик, посвященный маршруту по Краснодару, и с 1 апреля по 31 мая предоставить его в отдел туризма управления экономики администрации города. 

Сделать это можно двумя способами: 

  • принести на электронном носителе в управление по ул. Северной, 279, каб. 423;
  • прикрепить ссылку на облачное хранилище и отправить на электронную почту tourism@krd.ru.

В заявке к ролику необходимо указать его название, ФИО авторов, электронную почту и контактный телефон.

Все ролики будут оценивать по двум номинациям: профессиональными судьями в номинации «Гран-При» и путем общественного голосования  в номинации «Приз зрительских симпатий». Победителей обещают наградить ценными призами. 

видео Конкурсы Краснодар

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