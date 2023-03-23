В Краснодаре пройдет конкурс на лучшее видео о городе
Краснодарцам предлагают снять ролик про маршрут выходного дня
Принять участие в конкурсе могут все желающие от 15 лет. Нужно снять видеоролик, посвященный маршруту по Краснодару, и с 1 апреля по 31 мая предоставить его в отдел туризма управления экономики администрации города.
Сделать это можно двумя способами:
- принести на электронном носителе в управление по ул. Северной, 279, каб. 423;
- прикрепить ссылку на облачное хранилище и отправить на электронную почту tourism@krd.ru.
В заявке к ролику необходимо указать его название, ФИО авторов, электронную почту и контактный телефон.
Все ролики будут оценивать по двум номинациям: профессиональными судьями в номинации «Гран-При» и путем общественного голосования в номинации «Приз зрительских симпатий». Победителей обещают наградить ценными призами.
Вчера, 12:12Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков