В Краснодаре пройдет конкурс на лучшее видео о городе

Принять участие в конкурсе могут все желающие от 15 лет. Нужно снять видеоролик, посвященный маршруту по Краснодару, и с 1 апреля по 31 мая предоставить его в отдел туризма управления экономики администрации города.

Сделать это можно двумя способами:

принести на электронном носителе в управление по ул. Северной, 279, каб. 423;

прикрепить ссылку на облачное хранилище и отправить на электронную почту tourism@krd.ru.

В заявке к ролику необходимо указать его название, ФИО авторов, электронную почту и контактный телефон.

Все ролики будут оценивать по двум номинациям: профессиональными судьями в номинации «Гран-При» и путем общественного голосования в номинации «Приз зрительских симпатий». Победителей обещают наградить ценными призами.