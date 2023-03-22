Краснодарский край вошёл в топ-5 регионов, где больше всего сов — Работа.ру

Сервис Работа.ру опубликовал результаты исследования, в каких регионах России можно встретить больше всего сов

В Краснодарском крае проживает 51% людей, которые поздно ложатся спать и встают с постели. Тех, кто считает себя жаворонками, в регионе 20% респондентов. 29% опрошенных отметили, что время подъёма зависит от сезона. В целом по России любителей выспаться 41%, а жаворонков только 25%.

Больше всего жаворонков (58%) в Республике Татарстан. По 47% сов проживают в Челябинской и Иркутской областях. По 45% — в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, а также в Москве и области. 42% жителей Воронежской области встают поздно, а в Саратовской — 41%.

Размер выборки: более 5000 респондентов

Время проведения: февраль 2023 года

Как писали Юга.ру, по результатам опроса идеальная зарплата для жителей Краснодара составляет 140 тыс. 900 рублей. А 47% жителей региона не замечают гендерной дискриминации на работе.