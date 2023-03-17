Идеальной зарплатой жители Краснодара считают 140 тыс. рублей

Стало известно, как жители Краснодара представляют себе работу мечты, а также какой график, место и вознаграждение за труд считают идеальными

Согласно исследованию, идеальная зарплата — 140 тыс. 900 рублей. При этом ожидания у мужчин выше, чем у женщин: 155 тыс. 400 рублей и 138 тыс. 300 рублей соответственно.

40% опрошенных краснодарцев на текущем месте нравится баланс работы и жизни, ещё 30% отметили хорошие отношения с коллегами. Местоположение офиса компании устраивает 27% респондентов, задачи — 23% сотрудников. И только 20% респондентов довольны своей зарплатой, рассказали в пресс-службе сервиса Работа.ру.

13% жителей кубанской столицы нравится возможность работать удалённо, а 10%, наоборот, — из офиса. 8% респондентов заявили, что их ничего не устраивает на текущем месте.

Идеальный формат работы для половины (53%) краснодарцев — гибридный, частично из дома и частично из офиса. Каждый четвёртый (26%) высказался только за удалёнку, 21% хотят трудиться исключительно из офиса.