Идеальной зарплатой жители Краснодара считают 140 тыс. рублей
Стало известно, как жители Краснодара представляют себе работу мечты, а также какой график, место и вознаграждение за труд считают идеальными
Согласно исследованию, идеальная зарплата — 140 тыс. 900 рублей. При этом ожидания у мужчин выше, чем у женщин: 155 тыс. 400 рублей и 138 тыс. 300 рублей соответственно.
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40% опрошенных краснодарцев на текущем месте нравится баланс работы и жизни, ещё 30% отметили хорошие отношения с коллегами. Местоположение офиса компании устраивает 27% респондентов, задачи — 23% сотрудников. И только 20% респондентов довольны своей зарплатой, рассказали в пресс-службе сервиса Работа.ру.
13% жителей кубанской столицы нравится возможность работать удалённо, а 10%, наоборот, — из офиса. 8% респондентов заявили, что их ничего не устраивает на текущем месте.
Идеальный формат работы для половины (53%) краснодарцев — гибридный, частично из дома и частично из офиса. Каждый четвёртый (26%) высказался только за удалёнку, 21% хотят трудиться исключительно из офиса.
Стандартный график 5/2 устраивает 47% опрошенных, ещё 40% проголосовали за гибкий. 17% респондентов хотели бы работать 2/2, для 15% горожан оптимален формат 4/3. Только 2% краснодарцев готовы иметь всего один выходной в неделю.
Ранее стало известно, что в ЮФО 62% респондентов считают, что мужчина и женщина должны поровну делить все домашние обязанности.