Филиал Института океанологии в Геленджике просит Путина не допустить передачи учреждения в пользу «Курчатника»

Трудовой коллектив Южного отделения Института океанологии им. Ширшова (ЮО ИО РАН) в Геленджике написал открытое письмо президенту Владимиру Путину

В нём сотрудники учреждения просят главу страны поддержать их и не допустить передачу имущества в пользу НИЦ «Курчатовский институт» или иных хозяйствующих субъектов. Коллектив считает, что фактическое уничтожение отделения Института океанологии приведёт к резкому ослаблению отечественной науки. С чего всё началось Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук попросил Минобрнауки передать возглавляемому им учреждению недвижимость океанологов в районе Геленджика в конце января. В письме он напомнил, что государство поставило перед ним задачу развернуть в нескольких регионах России комплекс коррозионно-климатических станций для материаловедческих исследований в интересах обороны и безопасности РФ. Затем Ковальчук сообщил, что институт решил создать геленджикский филиал для формирования на территории черноморского побережья экспериментальной базы.

Как отреагировали в Геленджике В письме к Путину коллектив Института океанологии указывает, что руководство «Курчатника» сознательно принижает научное значение как учреждения в составе РАН в целом, так и уровень ведущихся его сотрудниками исследований, а само южное отделение якобы не обладает «научным кадровым потенциалом и компетенциями». Однако в ЮО ИО РАН работают 103 сотрудника, включая докторов и кандидатов наук, молодых ученых, специализированный административный персонал. Кроме того, получаемые ими данные служат основой для уникальных изысканий. Коллектив считает, что южное отделение нельзя рассматривать просто как имущественный комплекс, это неотъемлемая часть структуры Института океанологии. 22 февраля состоялось собрание трудового коллектива Института океанологии им. Ширшова. Все присутствующие, 256 человек, проголосовали против передачи его имущества в пользу НИЦ «Курчатовский институт».

Научный сотрудник Нора Луппова написала открытое обращение к Маргарите Симоньян. Она называет возникшую проблему «угрозой рейдерского захвата под дачи и прочее под прикрытием эфемерных «прорывных технологий». «В итоге выполнение госзаданий и гособоронзаказов будет невозможно, уникальные полигоны будут утрачены, а мы, сотрудники, — не только потеряем работу по специальности, которую не найти больше нигде в крае, но и жильё, так что это вопрос жизни и смерти», — считает Луппова. Ранее правительство передало в подчинение Курчатовского института семь важных НИИ. В министерстве образования это решение объяснили желанием «объединить усилия научных коллективов в создании передовых отечественных технологий».