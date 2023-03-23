После реконструкции Медвёдовский мясокомбинат выпустил 870 тонн колбасных изделий

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Мясокомбинат «ММК» в станице Медвёдовской Краснодарского края, возобновивший работу в августе 2022 года, выпустил 870 тонн колбасных изделий, 150 тонн из них — под брендом «Медвёдовские традиции»

В 2023 году предприятие собирается увеличить ежемесячный выпуск продукции.

«После реконструкции завода первые партии продукции поступили на рынок в августе, а сырокопченые — в ноябре 2022 года. При этом в декабре мы отгрузили уже более 162 тонн колбас и деликатесов, в том числе 55 тонн сырокопчёных изделий. На этот год у нас амбициозные планы по наращиванию производства, ведь сейчас мощности отделения сырокопчения загружены только наполовину. Кроме того, мясокомбинат готовится к аттестации продукции для экспорта и выпуску изделий в сегменте премиум плюс», — рассказала генеральный директор мясокомбината Виктория Сербат.

По словам Сербат, экономические санкции не влияют на оснащение завода запчастями для оборудования и необходимыми расходными материалами. При этом комбинат поддерживает неснижаемый запас специй, оболочек и упаковки на ближайшие несколько месяцев.

  • Медвёдовский мясокомбинат © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    Медвёдовский мясокомбинат © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

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В ассортименте «Медвёдовских традиций» 56 позиций среднего и премиального сегментов: традиционные колбасы, изготовленные по ГОСТу, и европейские — по современным рецептурам. Продукцию готовят исключительно из мяса с собственных ферм «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачёва. Несколько образцов уже получили признание экспертов отрасли продовольствия. За сырокопчёные колбасы «Сальчичон», «Брауншвейгская», «Сервелат Фирменный» и сырокопченый бекон ООО «ММК» удостоили золотой медали конкурса «Лучший продукт — 2023» международной выставки «Продэкспо».

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

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«Сейчас ассортимент «Медвёдовских традиций» представлен преимущественно в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский». В этом году в нём появились новинки по более доступным ценам. Наши покупатели регулярно оставляют положительные отзывы за высокое качество и натуральный вкус продукции «Медвёдовских традиций». И чтобы порадовать их ещё больше, мы объявили акцию на ряд товаров бренда. Скидки до 37%* по карте лояльности будут действовать до 3 апреля», — сообщил директор розничной торговли «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачёва Алексей Хохлов.

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 8-800-250-06-90. Срок проведения акции — с 21 марта по 3 апреля 2023 года.

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635.

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