«Инициатива штрафовать за скрученный пробег правильная и нужная». Узнали мнение краснодарского автожурналиста

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» выступила за введение наказания за скручивание пробега. Физических лиц предлагают штрафовать до 300 тыс. рублей, а юридических — до 1 млн рублей.

Вице-президент ассоциации Алексей Подщеколдин рассказал, что сейчас за скручивание пробега можно привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 7. 27. 1 КоАП «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».

Автожурналист Евгений Мельченко добавил, что за скручивание пробега при четком доказательстве обманщика можно было и раньше привлечь к ответственности. Но доказать, что пробег скрутил нынешний владелец или продавец, достаточно сложно.

По словам журналиста, чаще всего скручиванию пробега подвержены популярные бюджетные автомобили. Определить, что показания одометра подкорректированы можно по некоторым внешним признакам — изношенность салона и агрегатов. Но для неопытного водителя это почти нереальная задача.

«Тут могут помочь страховые компании и базы данных, где вносится пробег на тот или иной момент. То есть, можно его отследить на протяжении нескольких лет. Хотя, этот момент тоже можно обойти при желании. В целом, инициатива штрафовать за скрученный пробег правильная и нужная. Другой вопрос — как и кто это будет определять. Экспертиза — дело недешевое и небыстрое. Процесс купли-продажи автомобиля может затянуться в этом случае на месяцы. С высокой долей вероятности, покупатели будут прибегать к стандартной процедуре привлечения гаражных спецов в частном порядке. Чтобы не затягивать процесс.», — добавил эксперт.

Как писали Юга.ру, в 2023 году в Краснодарском крае техосмотр автомобиля подорожает минимум на 70%. Цена будет высчитываться умножением нынешней цены на накопленную инфляцию.