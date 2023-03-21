Российская операционная система для корпоративных мобильных будет отправлять push-уведомления для Android вместо Google

Компания «Открытая мобильная платформа» выпустила новую версию российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» 3.2

Обновление позволит перевести на платформу организации, использующие иностранные EMM-решения.

Ключевые нововведения новой версии — улучшенная интеграция с Microsoft Active Directory, управление пользовательскими сертификатами и push-сервис для Android.

«Аврора Центр» 3.2 интегрируется с LDAP-каталогом, настраивает параметры подключения к Microsoft Active Directory (MS AD) через интерфейс консоли для регулярной синхронизации групп пользователей MS AD, устройствами которых можно управлять в «Аврора Центр» 3.2. Это ускоряет ввод мобильных устройств в эксплуатацию и инвентаризировать их.

Благодаря интеграции с Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) в новой версии можно задавать параметры синхронизации с «Центром сертификации», доставлять и удалять пользовательские и корневые сертификаты на управляемые устройства. Это повышает безопасность использования корпоративных мобильных устройств на режимных объектах или в складских и сервисных помещениях.

Новая версия «Аврора Центр» поддерживает push-уведомления на Android-устройствах. Это позволяет отказаться от использования внешнего push-сервиса Google. Например, теперь администраторы «Аврора Центр» могут отправлять команды управления на контролируемый парк Android-устройств с гарантированной срочной доставкой вне зависимости от внешних факторов и политики производителя ОС Android.

В «Аврора Центр» 3.2 реализовали новые политики управления устройствами на базе Android, ранее доступные только на ОС «Аврора». В частности, можно запрещать или разрешать использование Bluetooth, камеры, исходящие вызовы, изменения даты и времени, перевод устройства в авиарежим, снятие скриншотов. В офлайн-сценариях добавили возможность запрещать использование камеры, если устройство покинуло определенную территорию, покрываемую беспроводной сетью. Новые политики предоставляют администраторам платформы еще больше возможностей для контроля за рабочими устройствами.

«Аврора Центр» — российская платформа управления, разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа». Она позволяет управлять Android-устройствами, не используя Google Mobile Services (GMS). Включена в Единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России.