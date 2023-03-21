В Краснодарском крае будет дождливо, но тепло

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Синоптики обещают 21 марта на Кубани до 14 °С

В Краснодаре облачно с прояснениями. Утром туман, днем преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с,  температура воздуха составит 9-12 °С.

По краю облачно, местами дождь, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха днем 9-14 °С, в горах 3-8 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 7-12 °С.

Как писали Юга.ру, ранее непогода была в Сочи. Там из-за сильного тумана изменилось расписание авиарейсов.

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