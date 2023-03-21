В Краснодарском крае будет дождливо, но тепло
Синоптики обещают 21 марта на Кубани до 14 °С
В Краснодаре облачно с прояснениями. Утром туман, днем преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха составит 9-12 °С.
По краю облачно, местами дождь, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха днем 9-14 °С, в горах 3-8 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 7-12 °С.
Как писали Юга.ру, ранее непогода была в Сочи. Там из-за сильного тумана изменилось расписание авиарейсов.
Вчера, 12:12Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков