В Краснодаре заработает новый автобусный маршрут №89

В Краснодаре с 20 марта заработает автобусный маршрут №89. Он будет ездить от ул. им. Геннадия Казаджиева Новознаменского жилого района до ул. Уральской, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На маршруте будут работать восемь низкопольных автобусов с кондиционерами. Брутто-контракт с перевозчиков заключили 17 марта.

Новый маршрут частично совпадает с существующим маршрутом № 59 «Ул. им. Виктора Нарыкова — жилой район «Новознаменский» — ТРК «СБС Мегамолл». Но перевозчик отказался на нем работать и с 20 марта автобусы временно не будут курсировать по маршруту.

Схема маршрута №89: