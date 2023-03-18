В Краснодаре заработает новый автобусный маршрут №89

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Он свяжет Новознаменский и улицу Уральскую

В Краснодаре с 20 марта заработает автобусный маршрут №89. Он будет ездить от ул. им. Геннадия Казаджиева Новознаменского жилого района до ул. Уральской, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На маршруте будут работать восемь низкопольных автобусов с кондиционерами. Брутто-контракт с перевозчиков заключили 17 марта. 

Новый маршрут частично совпадает с  существующим маршрутом № 59 «Ул. им. Виктора Нарыкова — жилой район «Новознаменский» — ТРК «СБС Мегамолл». Но перевозчик отказался на нем работать и с 20 марта автобусы временно не будут курсировать по маршруту.

 Схема маршрута №89:

  • в прямом направлении — по улицам им. Виктора Нарыкова (от детского сада), пр. 3-ему Знаменскому, Богатырской, Семеновской, Войсковой, Становой, Богатырской, Андреевской, Благовещенской, Андреевской, Богатырской, Восточному Обходу, Уральской, им. Тюляева, Сормовской, им. Селезнева, им. Стасова, Уральская (район парковки ТРК «Галактика»);
  • в обратном направлении — по улицам Уральской, им. Лизы Чайкиной, Сормовской, им. Тюляева, Уральской, Восточному Обходу, Богатырской, Андреевской, Благовещенской, Андреевской, Богатырской, Становой, Войсковой, Семеновской, Богатырской, пр. 3-ему Знаменскому, им. Виктора Нарыкова (до детского сада).

Ранее Юга.ру писали, что маршрут №89 соединит Новознаменский и микрорайон Гидростроителей, но маршрут решили скорректировать. Кроме того, изначально сообщалось, что на маршруте будут работать 10 автобусов

Краснодар Общественный транспорт

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