Госдума против спам-звонков. Рассказываем, какой законопроект поможет защитить граждан

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  • © Фото andreas, ru.freepik.com
    © Фото andreas, ru.freepik.com

Госдума планирует обязать рекламные компании заключать договоры с операторами связи

Госдума собирает отзывы на законопроект, защищающий граждан от спам-звонков. Закон обяжет рекламные компании заключать договоры с сотовыми операторами. При этом звонить можно будет только с согласия абонента.

Реклама по телефону регулируется статьей 18 федерального закона «О рекламе», по которому распространителю сообщений нужно предварительное согласие от получателя.

Однако сервисами автообзвона пользуются не только в рекламных целях, напоминает сервис «Звонопёс». С их помощью сообщают о долгах, записях, продлении полиса.

Ранее Минцифры предложило ввести бесплатную блокировку спам-звонков и оповещение абонента об источнике. Сегодня некоторые операторы предлагают такие услуги за дополнительную плату.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» предложил бизнесу защиту от спам-звонков.

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