Госдума против спам-звонков. Рассказываем, какой законопроект поможет защитить граждан
Госдума планирует обязать рекламные компании заключать договоры с операторами связи
Госдума собирает отзывы на законопроект, защищающий граждан от спам-звонков. Закон обяжет рекламные компании заключать договоры с сотовыми операторами. При этом звонить можно будет только с согласия абонента.
Реклама по телефону регулируется статьей 18 федерального закона «О рекламе», по которому распространителю сообщений нужно предварительное согласие от получателя.
Однако сервисами автообзвона пользуются не только в рекламных целях, напоминает сервис «Звонопёс». С их помощью сообщают о долгах, записях, продлении полиса.
Ранее Минцифры предложило ввести бесплатную блокировку спам-звонков и оповещение абонента об источнике. Сегодня некоторые операторы предлагают такие услуги за дополнительную плату.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» предложил бизнесу защиту от спам-звонков.