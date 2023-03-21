Госдума против спам-звонков. Рассказываем, какой законопроект поможет защитить граждан

Госдума собирает отзывы на законопроект, защищающий граждан от спам-звонков. Закон обяжет рекламные компании заключать договоры с сотовыми операторами. При этом звонить можно будет только с согласия абонента.

Однако сервисами автообзвона пользуются не только в рекламных целях, напоминает сервис «Звонопёс». С их помощью сообщают о долгах, записях, продлении полиса.



Ранее Минцифры предложило ввести бесплатную блокировку спам-звонков и оповещение абонента об источнике. Сегодня некоторые операторы предлагают такие услуги за дополнительную плату.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» предложил бизнесу защиту от спам-звонков.