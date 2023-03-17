Мэрия Краснодара судилась с 99-летним ветераном за 13 кв. метров в коммуналке. И проиграла

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Ленинский районный суд 16 марта отказал мэрии Краснодара, которая подала иск к 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Манацкову из-за 13 кв. метров в коммунальной квартире

Кавалер двух медалей «За отвагу», призванный на фронт в 18 лет и встретивший победу в Латвии, получил право собственности на недвижимость в 2005 году. 17 лет спустя департамент имущества решил обжаловать документ. Чиновники заявляли, что предоставили ветерану коммуналку в пользование без возможности приватизации.

Выселять ветерана городские власти не собирались, речь шла только об установлении законного собственника жилья на улице Октябрьской, 133. Однако Василий Манацков первый обратился в суд, чтобы выразить претензию на имущество.

Городская администрация подала встречный иск с требованием отменить решение 2005 года и признать право на квадратные метры за ней. В дело вмешался председатель СК Александр Бастрыкин и инициировал проверку.

После рассмотрения суд отказал администрации Краснодара в удовлетворении иска, оставив за ветераном право на комнату.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ветерана боевых действий оштрафовали на 12 тыс. рублей за неоплаченную парковку у госпиталя.

Великая Отечественная война Ветераны Краснодар Недвижимость Правосудие Суд

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