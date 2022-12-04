В Краснодаре ветерана боевых действий оштрафовали на 12 тысяч за неоплаченную парковку у госпиталя

Краснодарский край

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  • © скриншот из youtube-канала Ne_nowosti https://www.youtube.com/watch?v=sLuHL-c-3io&t=169s
    © скриншот из youtube-канала Ne_nowosti https://www.youtube.com/watch?v=sLuHL-c-3io&t=169s

Мужчина говорит, что аппарат для оплаты не работал

В Краснодаре ветерану боевых действий пришёл штраф 12 тысяч рублей за неоплаченную парковку. Александр Иванов, кавалер ордена «За личное мужество», рассказал журналистам, что приехал в военный госпиталь, поставил машину и пытался оплатить парковку, но аппарат был неисправен.

Ленинский районный суд Краснодара встал на сторону администрации. Блогер Дмитрий Щербацкий в своём материале рассказывает, что ему также не удалось одолеть аппарат и произвести оплату.

Ветеран боевых действий рассказал журналистам, что в похожей ситуации оказались 28 человек, которые находились на лечении в госпитале. Им пришлось оплатить большие штрафы.

Ранее Юга.ру рассказывали о мобильном приложении для оплаты парковки. 

Краснодар Правосудие Суд Транспорт

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В Краснодаре ветерана боевых действий оштрафовали на 12 тысяч за неоплаченную парковку у госпиталя
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