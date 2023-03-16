На Кубани стали чаще гнездиться аисты. Они включены в Красную книгу России

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя blickpixel с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя blickpixel с сайта pixabay.com

В 2022 году в Краснодарском крае обнаружили 13 жилых гнёзд аистов

Жителей Краснодарского края попросили сообщать о белых аистах. За 2022 год на Кубани обнаружили 13 гнезд. Также установлено, что 42 птенца покинули свое обиталище. Группа орнитологов — любителей запустила проект по поиску, наблюдению и сохранению этих птиц, сообщает «Туподар»

Белый аист — крупная птица, длина тела до 102 см, масса 3–4,4 кг. Размах крыльев 195–205 см. Окраска белая. Клюв длинный, прямой, до 147– 186 мм. Ноги и клюв красные, горловой мешок и уздечка черные. У молодых птиц оперение грязно-белое, черный цвет в оперении взрослых заменяется бурым, ноги желтовато-розового цвета, клюв темный. В полете шея вытянута.

В крае зарегистрировано гнездование на водонапорных башнях и деревьях. К местам гнездования прилетает в начале апреля. Птенцы находятся в гнезде до 70 дней. Отлет с мест гнездования — в сентябре. Кормятся в рисовой системе, у берегов водоемов, на лугах.

 Птица включена в приложение 2 Красной книги РФ.

Гнездовые участки уже обнаружены в следующих местах:

  • ст. Марьянская (3 птенца);
  • ст. Новомышастовская (4 птенца);
  • п. Водный (3 птенца);
  • п. Краснодарский (4 птенца);
  • п. Мирный (4 птенца);
  • п. Дружный (2 птенца);
  • п. Октябрьский (5 птенцов);
  • п. Краснополянский (2 птенца);
  • п. Первомайский (3 птенца);
  • ст. Полтавская (2 птенца);
  • ст. Старонижестеблиевская (4 птенца);
  • п. Рисовый (3 птенца);
  • ст. Гривенская (3 птенца).
  • © Скриншот с сайта «Аисты Краснодарского края»
    © Скриншот с сайта «Аисты Краснодарского края»

Сообщить информацию об аистах можно на сайте с помощью формы обратной связи. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что краснодарцы спасли замерзших лебедей. Птицы не могли выбраться из воды больше суток.

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