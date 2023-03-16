На Кубани стали чаще гнездиться аисты. Они включены в Красную книгу России

В 2022 году в Краснодарском крае обнаружили 13 жилых гнёзд аистов

Жителей Краснодарского края попросили сообщать о белых аистах. За 2022 год на Кубани обнаружили 13 гнезд. Также установлено, что 42 птенца покинули свое обиталище. Группа орнитологов — любителей запустила проект по поиску, наблюдению и сохранению этих птиц, сообщает «Туподар»

Белый аист — крупная птица, длина тела до 102 см, масса 3–4,4 кг. Размах крыльев 195–205 см. Окраска белая. Клюв длинный, прямой, до 147– 186 мм. Ноги и клюв красные, горловой мешок и уздечка черные. У молодых птиц оперение грязно-белое, черный цвет в оперении взрослых заменяется бурым, ноги желтовато-розового цвета, клюв темный. В полете шея вытянута.



В крае зарегистрировано гнездование на водонапорных башнях и деревьях. К местам гнездования прилетает в начале апреля. Птенцы находятся в гнезде до 70 дней. Отлет с мест гнездования — в сентябре. Кормятся в рисовой системе, у берегов водоемов, на лугах.



Птица включена в приложение 2 Красной книги РФ.

Гнездовые участки уже обнаружены в следующих местах: ст. Марьянская (3 птенца);

ст. Новомышастовская (4 птенца);

п. Водный (3 птенца);

п. Краснодарский (4 птенца);

п. Мирный (4 птенца);

п. Дружный (2 птенца);

п. Октябрьский (5 птенцов);

п. Краснополянский (2 птенца);

п. Первомайский (3 птенца);

ст. Полтавская (2 птенца);

ст. Старонижестеблиевская (4 птенца);

п. Рисовый (3 птенца);

ст. Гривенская (3 птенца).

© Скриншот с сайта «Аисты Краснодарского края»