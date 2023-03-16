В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ

Ростовская область

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/bazabazon
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/bazabazon

Пожар произошел днем 16 марта

В соцсетях сообщили, что в Ростове-на-Дону горит здание пограничного управления ФСБ. Пожар подтвердили в экстренных службах, сообщил ТАСС

Официальная причина пожара пока неизвестна. По данным телеграм-канала Baza, причиной стал взрыв на складе погрануправления. Новость дополняется.

Обновление в 14:05: пожар произошел на площади 880 кв. метров. Один человек погиб, двое пострадали.

Обновление в 14:33: губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что вызов о пожаре в МЧС поступил в 12:25. Огонь распространился на площади 800 кв. метров, обрушились две стены. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 спасателя. Одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.                                                    
Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия

Обновление в 16:20: как сообщил ТАСС, причиной взрыва в гаражном боксе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области стало возгорание горюче-смазочных материалов.                                                                                       «В 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения. В результате происшествия имеются пострадавшие», — сказали в ЦОС ФСБ.

Пожары Ростов-на-Дону

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