В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ

Пожар произошел днем 16 марта

В соцсетях сообщили, что в Ростове-на-Дону горит здание пограничного управления ФСБ. Пожар подтвердили в экстренных службах, сообщил ТАСС.

Официальная причина пожара пока неизвестна. По данным телеграм-канала Baza, причиной стал взрыв на складе погрануправления. Новость дополняется.

Обновление в 14:05: пожар произошел на площади 880 кв. метров. Один человек погиб, двое пострадали.

Обновление в 14:33: губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что вызов о пожаре в МЧС поступил в 12:25. Огонь распространился на площади 800 кв. метров, обрушились две стены. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 спасателя. Одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия