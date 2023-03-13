Сбер смягчил условия льготной ипотеки для семей с детьми с инвалидностью и для участников СВО

Сбербанк внес изменения в условия по льготным кредитам по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» и «IT-ипотека»

Изменения в «Семейной ипотеке» касаются семей с детьми с инвалидностью. В регионах, где невозможно приобрести жильё в новостройках, этим семьям дадут возможность выбрать жилье на вторичном рынке. Согласно постановлению правительства, ставка по кредиту по «Семейной ипотеке» составит до 6% годовых, максимальный размер займа в зависимости от региона — от 6 млн до 12 млн рублей. Заёмные средства можно направить на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Нововведения в программе «Льготная ипотека» затронет тех, кто призван в ряды Вооружённых Сил в ходе частичной мобилизации, и тех, кто непосредственно участвует в специальной военной операции. Для них в рамках «Льготной ипотеки» приостановят действие нормы о предельном сроке государственной регистрации прав на индивидуальные дома.

Ещё одно изменение связано с расширением числа объектов, на покупку которых можно взять займ. Теперь участники «Льготной ипотеки», «Семейной ипотеки» и «IT-ипотеки» могут оформить кредиты на жильё, входящее в состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов. Сделки с такой недвижимостью возможны при условии, что пайщики являются первыми собственниками этих помещений.

«Мы видим растущий интерес ко всей льготной ипотеке. Безусловно, самый активный спрос на юге и в СКФО на семейную ипотеку, IT-ипотеку и на инвестиции розничных клиентов в новостройки в курортных зонах и в крупных городах», — рассказывает заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

С января 2023 года Сбер расширил программу «Семейной ипотеки» на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Оформить «Семейную ипотеку» в Сбере можно по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке).



По «IТ-ипотеке» с января улучшили требования по минимальному ежемесячному доходу. Для городов-миллионников, кроме Москвы, его снизили со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей. Также IT-ипотеку в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет, а не с 22 лет, как раньше. А предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет.