В Армавире сбили двух школьников, перебегавших дорогу в неустановленном месте

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодар»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодар»

В Армавире на улице Комсомольской 11 марта два 10-летних мальчика попали под машину

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 40-летняя женщина на автомобиле Kia Rio ехала со стороны улицы Урицкого в сторону Халтурина. В этот момент дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода решили перебежать два 10-летних мальчика. Водитель не успела затормозить, в итоге дети оказались под колёсами иномарки. В сети появилось видео с кадрами произошедшего с регистратора.

Сотрудники детской городской больницы диагностировали у них серьёзные травмы. Так, один мальчик получил сотрясение головного мозга, закрытую черемно-мозговую травму, ушибленные гематомы мягких тканей лица и правого бедра, закрытый перелом костей носа.

У второго участника ДТП медики также зарегистрировали сотрясение головного мозга и закрытую черемно-мозговую травму, к которым добавился закрытый перелом костей левой голени со смещением, сообщает портал gorodarmavir.ru со ссылкой на отдел пропаганды БДД ОГИБДД Армавира.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут судить полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил велосипедистку.

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