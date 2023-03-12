В Краснодаре завершили реставрацию фасадов двух памятников архитектуры

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодарского края

В Краснодаре специалисты завершили реставрационные работы двух зданий по улице Пашковской, 60 и 62

Они являются объектами культурного наследия регионального значения. По словам пресс-службы краевой администрации, в рамках ремонта усилили конструкции зданий, сделали гидроизоляцию, обновили кирпичную кладку, архитектурный декор и кованые ограждения балконов. Утраченные лепные детали фасадов и деревянную веранду специалисты воссоздали по сохранившимся образцам, а оконные и дверные блоки — по историческим фотографиям.

Здание по улице Пашковской, 60 — яркий пример жилого дома конца XIX — начала ХХ веков. Соседний дом начала ХХ века выполнен в стиле модерн. Оба строения сейчас используют в административных целях.

Как писали Юга.ру, историческое здание хлебопекарни в центре Краснодара перейдёт в собственность города. В нём появится детская художественная школа.

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