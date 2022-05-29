Отели Краснодарского края стали лучшими в России по версии Russian Hospitality Awards

В Москве прошла церемония награждения ежегодной премии Russian Hospitality Awards. Конкурс длился пять месяцев и состоял из трех ступеней аудита. Для участия конкурсанты создавали специальную презентацию и предоставляли жюри дополнительные материалы. Оценка отелей на 50% состояла из рейтингов в международных и локальных системах онлайн-бронирования и еще на 50% — из мнения жюри.

По версии премии, лучшим трехзвездочным отелем в России признали краснодарский Hampton by Hilton. Отель Swissotel Resort Сочи Камелия стал лучшим курортным отелем 2021 года, а лучший в SPA оказался в отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA Сочи. Победу в номинации «Health» забрал Rosa Springs Сочи.

Ранее Юга.ру писали, что отельеры Сочи подняли цены на 30%. К середине летнего сезона проживание в гостиницах курорта поднимется еще выше. А вот в Анапе и Геленджике цены, вероятно, снизятся. Рассказываем, почему так вышло и как добраться до других курортов Кубани, пока не работают аэропорты.