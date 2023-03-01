В Абхазии полыхают лесные пожары

Абхазия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Абхазии с конца февраля массово горят леса

В соцсетях распространяются видео с пожарами в районе населённых пунктов Члоу и Цандрипш. Второй находится рядом с российско-абхазской границей.

27 февраля МЧС Абхазии сообщило, что из-за самовольного пала травы и подлеска горели территории площадью 9 га в районе села Акуаскиа Очамчырского района. Пламя ликвидировали.

28 февраля загорелись 8 га сухостоя у сёл Адзюбжа, Меркула и Моква. В первом очаги успешно устранили, в остальных работают спасательные отряды. Угрозы жилым домам нет. Причиной возгорания назвали человеческий фактор.

Как писали Юга.ру, в плавневой зоне рядом с Темрюком 25 февраля произошёл пожар на площади 450 кв. метров.

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