В Майкопе стартовала эстафета передачи флага всероссийского педагогического конкурса «Мастер года»

Адыгея

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  • Министр просвещения РФ Сергей Кравцов передает флаг конкурса «Мастер года» послу эстафеты от ЮФО Елене Ганоцкой © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    Министр просвещения РФ Сергей Кравцов передает флаг конкурса «Мастер года» послу эстафеты от ЮФО Елене Ганоцкой © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

27 февраля в Госфилармонии Адыгеи прошла торжественная церемония передачи флага всероссийского конкурса «Мастер года»

На церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов передал флаг конкурса послу эстафеты от ЮФО Елене Ганоцкой.

Мероприятие началось с осмотра выставки достижений системы среднего профессионального образования Адыгеи. Участники экспозиции ответили на вопросы министра просвещения РФ, рассказали об основных направлениях обучения и достижениях их образовательных организаций.

Мурат Кумпилов поблагодарил Сергея Кравцова за внимание к региону и подчеркнул, что с помощью грантовых программ в Адыгее постоянно укрепляют материально-техническую базу колледжей и техникумов, повышают уровень подготовки студентов по необходимым для экономики республики специальностям.

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Министр просвещения РФ отметил активную работу Адыгеи по развитию системы образования, назвав республику во многом примером для других регионов.  Ежегодно в Адыгее проводят более 200 мероприятий с участием молодежи. За особый вклад в развитие образования, благотворительную помощь в отношении образовательных организаций и обучающихся министр просвещения РФ вручил главе Адыгеи нагрудный знак «За милосердие и благотворительность».

В завершение Мурат Кумпилов пожелал педагогам успехов во всех начинаниях и удачи участникам конкурса «Мастер года», региональный этап которого скоро начнется в Адыгее.

Всероссийский конкурс педагогических достижений «Мастер года» в РФ проводят с 2021 года для поощрения педагогических работников, повышения престижа профессии, изучения и внедрения лучших педагогических практик. В прошлом году финальный этап конкурса прошел в Екатеринбурге. 27 февраля его участники из ЮФО прибыли в Майкоп, выбранный местом торжественной церемонии передачи флага.

  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Как писали Юга.ру, вузы Адыгеи будут сотрудничать с МГУ имени М. В. Ломоносова.

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