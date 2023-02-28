В Майкопе стартовала эстафета передачи флага всероссийского педагогического конкурса «Мастер года»
27 февраля в Госфилармонии Адыгеи прошла торжественная церемония передачи флага всероссийского конкурса «Мастер года»
На церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов передал флаг конкурса послу эстафеты от ЮФО Елене Ганоцкой.
Мероприятие началось с осмотра выставки достижений системы среднего профессионального образования Адыгеи. Участники экспозиции ответили на вопросы министра просвещения РФ, рассказали об основных направлениях обучения и достижениях их образовательных организаций.
Мурат Кумпилов поблагодарил Сергея Кравцова за внимание к региону и подчеркнул, что с помощью грантовых программ в Адыгее постоянно укрепляют материально-техническую базу колледжей и техникумов, повышают уровень подготовки студентов по необходимым для экономики республики специальностям.
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Министр просвещения РФ отметил активную работу Адыгеи по развитию системы образования, назвав республику во многом примером для других регионов. Ежегодно в Адыгее проводят более 200 мероприятий с участием молодежи. За особый вклад в развитие образования, благотворительную помощь в отношении образовательных организаций и обучающихся министр просвещения РФ вручил главе Адыгеи нагрудный знак «За милосердие и благотворительность».
В завершение Мурат Кумпилов пожелал педагогам успехов во всех начинаниях и удачи участникам конкурса «Мастер года», региональный этап которого скоро начнется в Адыгее.
Всероссийский конкурс педагогических достижений «Мастер года» в РФ проводят с 2021 года для поощрения педагогических работников, повышения престижа профессии, изучения и внедрения лучших педагогических практик. В прошлом году финальный этап конкурса прошел в Екатеринбурге. 27 февраля его участники из ЮФО прибыли в Майкоп, выбранный местом торжественной церемонии передачи флага.
Как писали Юга.ру, вузы Адыгеи будут сотрудничать с МГУ имени М. В. Ломоносова.