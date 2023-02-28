В Майкопе стартовала эстафета передачи флага всероссийского педагогического конкурса «Мастер года»

Мероприятие началось с осмотра выставки достижений системы среднего профессионального образования Адыгеи. Участники экспозиции ответили на вопросы министра просвещения РФ, рассказали об основных направлениях обучения и достижениях их образовательных организаций.

Мурат Кумпилов поблагодарил Сергея Кравцова за внимание к региону и подчеркнул, что с помощью грантовых программ в Адыгее постоянно укрепляют материально-техническую базу колледжей и техникумов, повышают уровень подготовки студентов по необходимым для экономики республики специальностям.

Министр просвещения РФ отметил активную работу Адыгеи по развитию системы образования, назвав республику во многом примером для других регионов. Ежегодно в Адыгее проводят более 200 мероприятий с участием молодежи. За особый вклад в развитие образования, благотворительную помощь в отношении образовательных организаций и обучающихся министр просвещения РФ вручил главе Адыгеи нагрудный знак «За милосердие и благотворительность».

В завершение Мурат Кумпилов пожелал педагогам успехов во всех начинаниях и удачи участникам конкурса «Мастер года», региональный этап которого скоро начнется в Адыгее.